Oggi avrebbe compiuto 33 anni, il ricordo di Andrea, scivolato sulla cera

CATANIA – Oggi avrebbe compiuto 33 anni. La sua vita però è terminata nel 2010, a causa di un incidente dovuto dalla presenza di cera sulla strade per la festa di Sant’Agata. E da quel giorno il fratello Damiano, consigliere del secondo municipio di Catania, non perde occasione per ricordarlo. E per ribadire il proprio impegno per mantenere viva la memoria di Andrea e di tutte le vittime della strada.

Il ricordo

“Oggi Andrea Capuano avrebbe compiuto 33 anni – scrive. Onorato di essergli fratello, onorato di avergli dedicato questo Inter Club.Tanti auguri fin lassù, dove il nero e l’azzurro del cielo si intrecciano…dove vivi adesso”. Damiano ha dedicato il club al fratello: “Un modo per sentirlo sempre presente – dice – ed al centro di ogni cosa che faccio”.



