PalaMangano ancora inagibile: Green Basket Palermo senza ‘casa’

PALERMO – Il Green Basket Palermo non potrà esordire sul proprio campo, questa domenica, nel campionato di Serie C Gold. Un fulmine tutt’altro che a ciel sereno, dal momento che le lacune inerenti all’agibilità del PalaMangano in vista delle gare agonistiche erano note ormai da tempo.

«Mesi fa avevamo fatto presente la situazione al Comune di Palermo, inviando diverse comunicazioni tramite i canali ufficiali, come vuole la prassi in questi casi, non ricevendo la benché minima risposta – spiega il presidente Green Basket, Fabrizio Mantia -. Soltanto in questi giorni, nella settimana della nostra prima partita ufficiale e dopo ben due anni senza pubblico, ci è giunta una fredda mail da parte della Dirigente che l’impianto è sfornito di agibilità».

Una condizione, dunque, paventata da tempo e che gli organi competenti hanno deciso di ignorare, nonostante i reiterati tentativi da parte del Green Basket di anticipare ciò che ora inevitabilmente è stato ufficializzato, in rappresentanza degli interessi di tutte le altre società palermitane che da oggi non potranno usufruire allo stesso modo di quella che dovrebbe essere la ‘casa della pallacanestro palermitana’ e non solo.

«Il danno più grave, mi sento di dire, non è neanche quello perpetrato alla società, ma piuttosto a quei tifosi e appassionati che da ormai due anni aspettavano di poter tornare ad assistere a una partita di pallacanestro – conclude Mantia -. Auspico che a breve vengano risolte le criticità definitivamente e che, così come è stato posto il veto a noi, si adoperi lo stesso metro anche nei confronti di eventuali manifestazioni o eventi singoli, senza ricorrere a escamotage o scorciatoie quali potrebbero essere provvedimenti di agibilità temporanea».

La società, in vista del match di domenica contro il Melfa’s Gela Basket, ha prontamente avviato l’iter per richiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro lo spostamento della sede della gara.



