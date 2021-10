Palermo: piccoli passi in avanti, ma il Bari corre veloce

Domenica al "Barbera" arriverà il Foggia di Zeman, squadra rognosa che ha ottenuto ben 12 punti in campionato

PALERMO – Sette giornate di campionato, dieci punti in classifica e distanza di sette lunghezze dal Bari capolista. Questo il primo mini bilancio del cammino del Palermo nel girone C di Serie C. Le ambizioni della squadra rosanero erano sicuramente diverse alla vigilia dell’inizio del torneo, visto soprattutto l’agevole calendario che vedeva la formazione guidata da Filippi affrontare ben cinque neo promosse.

Il bottino non è sicuramente ricco e pesano in tal senso i pareggi contro Monterosi ed Acr Messina, oltre alla pesante sconfitta sul campo del Taranto. L’organico rosanero a livello qualitativo è nettamente superiore a quello delle squadre sopra menzionate e aver perso dei punti per strada sicuramente potrà avere un peso specifico soprattutto col passare delle giornate e delle gare.

Per provare a lottare per le prime posizioni, questo l’obiettivo dichiarato, serve continuità e sperare in un rallentamento del Bari, che effettivamente non sembra paragonabile alla Ternana schiacciasassi dello scorso campionato. “Spero che il Bari possa rallentare e noi continuare a inanellare buone prestazioni e magari un filotto di vittorie”, ha detto Filippi al termine del match contro la Juve Stabia.

Sicuramente contro le vespe i rosanero hanno dimostrato di poter crescere e migliorare col passare del tempo e la prestazione offerta al “Menti” non è sicuramente da buttare, visto anche l’ambiente caldo di Castellammare di Stabia. La beffa, però, era dietro l’angolo e solo un miracolo di Pelagotti a tempo scaduto ha permesso al Palermo alla fine, di portare a casa un punto che ha il sapore più dolce che amaro.

PROSSIMO AVVERSARIO

Domenica al “Barbera” arriverà il Foggia di Zeman, squadra rognosa e che ha ottenuto ben 12 punti in campionato grazie a tre vittorie e tre pareggi in sette gare. Una formazione viva e soprattutto con il marchio di fabbrica del boemo: gioco offensivo, ripartenze veloci e grande grinta. Un test importante per vedere a che punto sono i rosanero di Filippi che, ovviamente, avranno l’obiettivo di continuare la striscia positiva iniziata dalla vittoria contro il Campobasso e proseguita con il pareggio con la Juve Stabia.



