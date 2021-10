Red Bull Neymar Jr’s Five: team Catania 46 vince tappa etnea

CATANIA – La quarta tappa del Red Bull Neymar Jr’s Five è andata in archivio. Grandissimo entusiasmo per l’arrivo del torneo di calcio a 5 nella città di Catania, dove per l’occasione tante ragazze e ragazzi si trovati al campetto di Corso dei Martiri, importante asse viario che collega stazioni e metro al centro della città.

Dopo una giornata emozionante che ha visto coinvolte numerose squadre, tra cui una arrivata per l’occasione da Torino, a vincere la seconda delle due tappe siciliane in programma lo scorso week end è stato il Catania 46 che ha avuto la meglio sui Deserve Team con il punteggio di 3-0.

Giunto alla quinta edizione, il Neymar Jr’s Five è riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 35 anni: la partecipazione è aperta indistintamente a squadre maschili, femminili o miste. Oltre 30 paesi di 6 continenti ospiteranno i tornei di qualificazione nazionale: i team vincitori di ogni nazione voleranno poi a dicembre in Qatar per la finale mondiale. Il premio finale per la squadra campione mondiale del torneo sarà l’opportunità di giocare una partita contro la superstar brasiliana.

In Italia per quest’anno sono previste 5 tappe di qualificazione: dopo Bari, Salerno, Palermo e Catania, il torneo si concluderà il 9 ottobre a Napoli. Sempre nel capoluogo campano si affronteranno le squadre vincitrici di ogni tappa di qualificazione il 23 ottobre per la Finale Nazionale.



