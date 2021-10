Sequestrato lo yacht all’imprenditore Bellezza: accusato di frode fiscale

Il panfilo, stando agli inquirenti, è stato acquistato con proventi non dichiarati da una società di comodo inglese

Sequestrato lo yacht di lusso all’imprenditore 28enne di Torino Federico Bellezza. L’ipotesi è quello di averlo acquistato tramite proventi illeciti tramite una società di comodo. L’imprenditore, che si occupa di robotica industriale, è noto al grande pubblico per aver partecipato al reality show Rich Kid.

Questa mattina, 6 ottobre, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano hanno comunicato di aver sequestrato in via preventiva il suo panfilo battente bandiera britannica, dal porto di Salerno in cui si trovava ormeggiato. Ora Bellezza sarà chiamato a rispondere rispondere di autoriciclaggio ed evasione fiscale.

Secondo le indagini della polizia giudiziaria, delegate al Nucleo di polizia economico-finanziaria meneghino, diversi fiduciari italiani e stranieri hanno aiutato Bellezza a impiegare somme di denaro derivanti da frode fiscale per la capitalizzazione di un’azienda britannica proprio in previsione dell’acquisto e della gestione dell’imbarcazione.

“L’impiego del veicolo societario di diritto inglese, il cui capitale sociale era detenuto fiduciariamente da ulteriori entità giuridiche fuori dall’Italia, aveva come unica finalità la schermatura dell’origine dei fondi di provenienza illecita e della titolarità effettiva del mega-yacht, riconducibile all’imprenditore indagato e al figlio”, si legge nella nota diffusa dalla Gdf. Un’operazione, sostiene chi indaga, parte di un più ampio meccanismo fraudolento basato anche sull’emissione di false fatture.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI