Tempesta nel Palermitano, chiusa la statale a Scillato

La strada statale 643 “Di Polizzi” è stata chiusa al traffico dal km 18,000 al km 20,000, in località Scillato, nel Palermitano, per la presenza di fango e detriti in careggiata a causa delle intense precipitazioni. LEGGI ANCHE: Il maltempo si sta spostando

Traffico deviato in autostrada

Per raggiungere le località di Scillato e di Polizzi Generosa il traffico viene deviato lungo l’autostrada A19. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

