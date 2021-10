Anziani: Auser, Cangemi nuovo presidente

Subentra a Giuseppe Romancini in scadenza per fine mandato

PALERMO – Vincenzo Cangemi, 67 anni, è il nuovo presidente dell’Auser territoriale di Palermo, l’associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo.

E’ stato eletto ieri dall’assemblea congressuale che si è tenuta nella sede Auser del circolo Leonardo Sciascia, alla presenza dei 71 delegati dei territori. Cangemi subentra a Giuseppe Romancini, in scadenza per fine mandato. Il congresso ha affrontato i temi contenuti nelle tesi congressuali “Tra presente e futuro. Per una rinnovata visione sociale” condividendone i contenuti.

Ex operaio dei Cantieri Navali, Vincenzo Cangemi è entrato nella segreteria Fiom a metà degli anni Ottanta, si è occupato in seguito di mercato del lavoro, del comparto dei tessili della Filtea, ha fatto parte della Filcams e infine negli ultimi 7 anni ha seguito il comparto dei pensionati come componente della segreteria dello Spi Cgil Palermo.



