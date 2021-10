Benzina, nuova stangata: ecco tutti i prezzi al distributore

Scia di rialzi sui prezzi dei carburanti, in particolare sul Gpl

ROMA – Mentre i mercati petroliferi arretrano, sui prezzi dei carburanti alla pompa si registrano una scia di rialzi, in particolare sul Gpl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di 5 centesimi al litro i prezzi consigliati del Gpl. Per IP si registra un rialzo di un cent/litro su benzina e gasolio e di 3 cent/litro sul Gpl.

Queste le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,701 euro/litro (+8 millesimi), diesel a 1,556 euro/litro (+9). Benzina servito a 1,816 euro/litro (+6), diesel a 1,689 euro/litro (+7). Gpl servito a 0,761 euro/litro (+14), metano servito a 1,087 euro/kg (+5), Gnl 1,645 euro/kg (+44). Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,792 euro/litro (servito 1,959), gasolio self service 1,662 euro/litro (servito 1,898), Gpl 0,852 euro/litro, metano 1,131 euro/kg, Gnl 1,626 euro/kg.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI