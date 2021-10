Bill Clinton ospite d’onore: Mare Liberum, al via la quinta edizione

CATANIA – Un appuntamento importante che vede Catania al centro del dibattito internazionale. Un evento che è giunto alla quinta edizione e che la città etnea si prepara ad ospitare in location d’eccezione come Palazzo degli elefanti, l’Università e il Teatro Bellini.

Le parole del sindaco

“È motivo di orgoglio – ha sottolineato il sindaco Pogliese, stamani, in occasione della presentazione del Festival Mare Liberum, organizzato dall’Associazione Diplomatici e in programma l’8 e il 9 ottobre. Questo è uno degli eventi più importanti di geopolitica in Italia, con un programma articolato e la prestigiosa presenza di ospiti illustri che permette a Catania di essere nuovamente protagonista”.

L’iniziativa

Un’iniziativa dell’Associazione Diplomatici, presieduta da Claudio Corbino, a cui il sindaco ha riservato parole di stima. “È riuscito a creare, in questi decenni, partendo dal profondo sud, un progetto unico realizzando un festival di geopolitica e dei momenti formativi che coinvolgono decine di migliaia di studenti di tutto il mondo”.

Guest star: Bill Clinton

Focus della manifestazione di quest’anno saranno le relazioni atlantiche: l’ospite d’eccezione sarà Bill Clinton. Il 42° Presidente degli Stati Uniti d’America interverrà in diretta streaming, venerdì 8 ottobre alle 17, durante il panel “USA e UE, la partnership necessaria per il nuovo ordine internazionale”. Tanti gli ospiti che durante le due giornate di Mare Liberum si alterneranno nei diversi panel e decine di migliaia gli studenti collegati in streaming da 141 paesi.

Il presidente dell’Associazione Diplomatici

“Credo che questa amministrazione abbia sempre tenuto aperto il palazzo alla città e abbia segnato un’apertura alle esigenze dei cittadini – ha affermato Corbino , sottolineando l’importanza delle istituzioni. ” Ritengo che e bisogna stringersi sempre attorno alle istituzioni e che questo sia fondamentale per mantenere unito il Paese. Naturalmente tutto va fatto con senso critico”. Il presidente di Diplomatici ha posto l’accento anche sulla collaborazione anche tra pubblico e privato, parlando della sponsorizzazione della Sidra, e del ruolo dell’informazione, a proposito della collaborazione con il giornale La Sicilia. “È un tema tutt’altro che neutrale – ha detto – e che è troppo velocemente si liquida. Credo che serva una discussione seria e pacata a garanzia della libertà, non solo quella di stampa”.

Gli ospiti

Il Festival sarà inaugurato venerdì 8, alle 11, al Comune di Catania, dove dopo i saluti istituzionali del sindaco di Catania Salvo Pogliese, del presidente di Associazione Diplomatici Claudio Corbino, del Rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, del presidente di EWEI Giuseppe Scognamiglio e del direttore del quotidiano La Sicilia Antonello Piraneo, avranno inizio i panel. Tra i protagonisti Angelino Alfano, già Ministro degli Esteri italiano, Igor Sergeevic Ivanon, già Ministro degli esteri russo, e Fabio Massimo Castaldo, vice presidente del Parlamento europeo. A seguire si parlerà di Giustizia con Giuseppe Ayala, già magistrato e parlamentare, e Salvatore Carrubba, direttore de Il Sole 24 ore. E ancora gli argomenti toccheranno gli Stati Uniti d’Europa e la politica estera dell’Unione Europea. Alle 17, come detto, il collegamento con Bill Clinton, che intervistato da Claudio Corbino e Giuseppe Scognamiglio affronterà il tema della partnership tra USA e UE.

De Gregori in concerto

Ciliegina sulla torta dell’appuntamento sarà il concerto di Francesco de Gregori, il terzo a Catania chiusura del festival e che quest’anno vedrà il grande cantautore romano esibirsi al teatro Massimo Vincenzo Bellini.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI