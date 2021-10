Mobilità elettrica, al via partnership tra Nissan, Arval e Sibeg

CATANIA – Lo sviluppo della mobilità elettrica in Sicilia fa un passo avanti con la partnership siglata tra Sibeg, Nissan e Arval. L’iniziativa è protagonista del ‘Green Mobility Project 2.0’, un accordo che potenzia il percorso già avviato nel 2018. Sibeg, imbottigliatore dei prodotti di The Coca-Cola Company per il mercato siciliano, ha infatti scelto 98 vetture Nissan Leaf 100% elettriche da destinare alla propria forza commerciale.

Le auto saranno fornite in noleggio a lungo termine da Arval Italia, società specializzata nel noleggio di veicoli e in soluzioni di mobilità sostenibile. Arval Italia metterà le Nissan Leaf a disposizione di Sibeg attraverso contratti di noleggio a lungo termine di 48 mesi, una soluzione che, oltre ai veicoli, include anche una serie di servizi per la gestione dell’auto (manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa). Inoltre, grazie alla scelta di utilizzare veicoli elettrici, Sibeg partecipa a ‘1 Electrified Vehicle = 1 Tree’, un progetto internazionale con cui Arval si impegna a piantare un albero per ogni veicolo elettrico o ibrido noleggiato nella Foresta di San Godenzo, in provincia di Arezzo, che porterà ulteriori benefici tra cui: 15 tonnellate di CO2 immagazzinate, 294 nuovi habitat per la fauna locale, 392 mesi di ossigeno generato, 98 ore di lavoro create.

“Sibeg è una delle principali protagoniste del panorama produttivo regionale, in grado di fare impresa, generando valore per il territorio, sostenendo concretamente l’economia e operando ogni giorno nella direzione della responsabilità sociale – ha affermato Luca Busi, amministratore delegato Sibeg – e ‘Green Mobility Project 2.0’ è una rivoluzione per la mobilità aziendale e anche una risorsa infrastrutturale che ci ha permesso di costruire un nuovo “Ecosistema Elettrico” in Sicilia. Con questa nuova fase del progetto, vogliamo spingere ulteriormente sull’acceleratore della politica ambientale”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI