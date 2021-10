Catasto, Draghi replica a Salvini: nessuna patrimoniale nascosta

ROMA – “Nessuna patrimoniale nascosta, ma un’operazione trasparenza. Le case non si toccano e le tasse non aumentano. Il governo non turba la ripresa con attacchi fiscali’. Draghi replica a Salvini sulla riforma del catasto. ‘Il governo va avanti, non segue il calendario elettorale’, avverte. Incontro nei prossimi giorni.

‘La crisi? La Lega resta nella maggioranza, escano Letta e Conte se vogliono’, dice il leader del Carroccio che insiste: “Chiedo di togliere quel comma dell’aggiornamento, tutto il resto va benissimo. Mettere per iscritto che le tasse non aumenteranno”. Ma sulla casa il centrodestra si divide in tre tra Lega, Fdi e Forza Italia. “Una patrimoniale? Ridicolo solo pensarlo. Con gli strappi Salvini rischia di andare a sbattere”, avverte Brunetta.



