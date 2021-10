Covid, in Sicilia scende la curva del contagio: calano anche i ricoveri

La pandemia rallenta in Sicilia: sono 245 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 15.005 tamponi processati. L’incidenza scende al 1,6% ieri era al 1,8%. L’isola è adesso al sesto posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto con 349 c’è il Veneto. LEGGI ANCHE: Covid: Sicilia zona bianca, ma tre province sono a rischio

Gli attuali positivi sono 11.780 con una diminuzione di 592 casi. I guariti sono 828 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.877. Sul fronte ospedaliero sono adesso 415 i ricoverati, 23 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 45, quattro in meno rispetto a ieri.

Ma ecco la mappa delle singole province: Palermo con 54 casi, Catania 78, Messina 6, Siracusa 37, Ragusa 14, Trapani 20, Caltanissetta 15, Agrigento 9, Enna 12.

