È morto il prefetto Giuseppe Caruso, catturò Bernardo Provenzano

PALERMO – È morto il prefetto Giuseppe Caruso. Aveva 72 anni. A stroncarlo è stata una polmonite fulminante. Caruso era questore di Palermo nel 2006, l’anno in cui fu arrestato Bernardo Provenzano. Nel 2010 fu scelto come prefetto del capoluogo siciliano. Infine fu nominato direttore dell’agenzia nazionale per i beni confiscati.

Il prefetto Caruso fu uno dei primi a denunciare le storture nella gestione dei beni confiscati ai mafiosi e agli imprenditori accusati di essere in combutta con i boss. Prima ancora che divampasse lo scandalo Saguto.

Caruso disse che alcuni amministratori giudiziari “usato a fini personali” i beni confiscati, incassando “parcelle stratosferiche” e mantenendo incarichi nei consigli di amministrazione delle stesse aziende confiscate.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI