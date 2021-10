Incendio nel ragusano: edificio avvolto dalle fiamme

VITTORIA – Paura nella notte a Scoglitti. Un incendio si è sviluppato in una casa di via Pescara a Scoglitti frazione di Vittoria. Ieri le fiamme hanno avvolto un edificio nel centro della frazione. L’incendio è partito dal garage e si è propagato rapidamente a tutto l’immobile. I vigili del fuoco sono stati impegnati per quattro ore per domare le fiamme. Non ci sono stati feriti. Il traffico nel centro storico è stato deviato su arterie secondarie.



