Mafia, l’arsenale del clan: “Mbare, sono mostri…”

CATANIA – Erano armati. E non lo nascondevano. A Riposto i soldati del boss Benito La Motta avevano a disposizione pistole, cartucce e anche silenziatori. Ieri, il processo Iddu – stralcio abbreviato – si è chiuso con una raffica di condanne. Sono state soprattutto le intercettazioni a blindare un’inchiesta che ha documentato i movimenti criminali e diverse azioni violente.

Le microspie

Le cimici dei carabinieri hanno anche immortalato discussioni precise sul possesso di pistole. Fornendo numero di calibro. Potenza offensiva. Liborio Previti, uno che occupava un posto in alto nell’organigramma della cellula di Riposto del clan Brunetto, articolazione del clan Santapaola, ha raccontato a Cateno Mancuso i particolari di due acquisti speciali.

PREVITI: io un paio di mesi fa ne ho comprate due …inc… te le faccio vedere? (verosimilmente in foto sul cellulare n.d.r.)

MANCUSO: 7 e 65?

PREVITI: no, calibro 9

MANCUSO: …inc… 9 per 21?

PREVITI: no, no, calibro 9

MANCUSO: ma sono molto grosse!

PREVITI: no, quanto a queste (verosimilmente mostra la pistola giocattolo del nipote n.d.r.), il coso …inc… MANCUSO: …inc… a quanto?

Il silenziatore

I due hanno discusso anche di prezzi. In particolare del silenziatore.

PREVITI: …inc…

MANCUSO: a quanto?

PREVITI: il silenziatore … 1800 euro

MANCUSO: tutte e due?

PREVITI: una

MANCUSO: nuove nello scatolo?

PREVITI: no

MANCUSO: ti hanno spaccato …inc…

PREVITI: mbare, però sono mostri, sono belle

MANCUSO: …inc…

PREVITI: tanto costano, 3000 …

MANCUSO: dove li trovi le cartucce?

PREVITI: ah?

MANCUSO: i cosi, dove li trovi?

PREVITI: le cartucce? Le cartucce si trovano. Calibro 9

MANCUSO: calibro 9?

PREVITI: vedi che sono belline? Il silenziatore …

MANCUSO: non fanno rumore?

“Ma sempre pà pà lo fa”

Liborio Previti ha comprato un silenziatore. Ma non è molto convinto sul suo funzionamento.



PREVITI: tutte minchiate sono, mbare

MANCUSO: il silenziatore … tutte minchiate sono, vero?

PREVITI: ne fa di meno

MANCUSO: ma sempre “pà pà” lo fa

PREVITI: certo, tu vedi alla televisione “sfisfi” (simula il rumore del silenziatore nei film n.d.r.), gran minchiate. Lo senti il rumore, lo stesso

MANCUSO: 1800 euro all’una … ti hanno spaccato la testa!

PREVITI: mbare, a tanto le ho comprate, o 1800 o 1500, non mi ricordo

MANCUSO: vabbè, ma sempre lì

PREVITI: sì

MANCUSO: tra i 1500 e i 1800

PREVITI: pensandoci, mbare, assai me li hanno passate (intende dire che gliele hanno venduto a caro prezzo n.d.r.)

MANCUSO: certo

La pistola in regalo

L’arsenale dei Brunetto si sarebbe alimentato non solo di pistole e cartucce acquistate a pezzi vertiginosi. Ma qualcuno avrebbe ben pensato di fare una pistola come cadeaux.

PREVITI: ed una … un’altra me l’hanno regalata

MANCUSO: perché…

PREVITI: e una me l’hanno regalata

MANCUSO: te la devono regalare?

PREVITI: me l’hanno regalata!



