Maltempo, sopralluogo di Rando nei plessi scolastici comunali

Il sindaco Santi Rando e i tecnici effettuano sopralluoghi in tutti i plessi comunali e negli edifici scolastici, al fine di verificare eventuali criticità a seguito della tromba d’aria di ieri.

Fortunatamente non sono stati riscontrati danni, eccetto che per la copertura della biblioteca comunale e del plesso della scuola materna di via Garro. Per questi due edifici si sta disponendo una ordinanza di interdizione e chiusura fino a venerdì 15 ottobre per consentire le operazioni di ripristino e messa in sicurezza.

Disposta altresì la chiusura fino a giorno 15 di tutti i parchi comunali, ove si procederà al taglio dei rami spezzati e pericolanti. Interessato da quest’ultimo provvedimento anche il parcheggio adiacente la scuola elementare di Piano, sul quale si interverrà in via prioritaria al fine di ripristinare celermente la viabilità.

Il Sindaco Santi Rando dchiara:

«Le amministrazioni comunali si trovano sempre più spesso a dover fronteggiare problematiche determinate da eventi straordinari come quello verificatosi ieri. La macchina della protezione civile comunale si è messa in moto immediatamente per monitorare lo stato del territorio e garantire in primo luogo la sicurezza. Si sta provvedendo a disporre tempestivamente tutti gli interventi necessari per riparare i danni arrecati dalla tromba d’aria. Stiamo altresì richiedendo all’Assessorato Regionale competente un contributo per fronteggiare i danni prodotti da questo evento meteorologico straordinario».

Conclude il primo cittadino:

«Confidiamo sulla collaborazione dei nostri concittadini per il tempo che sarà necessario al completamento dei lavori».



