Il bodybuilder George Peterson morto a poche ore da Mr. Olimpia

ORLANDO – Il bodybuilder George Peterson è morto. La notizia è stata data nella notte da alcuni siti statunitensi specializzati nel mondo del body building. La morte di Peterson arriva a poche ore dall’inizio del concorso Mr. Olimpia 2021 in programma dal 7 al 10 ottobre a Orlando, in Florida.

La notizia al momento è stata data solo da alcuni siti americani che citano anche un annuncio di Olympia LLC di ieri. La causa della morte di Peterson è sconosciuta e nessuna dichiarazione è stata rilasciata su nessuno dei suoi canali social. Peterson si stava preparando a gareggiare nella Divisione 212 maschile al Mr. Olympia 2021, in programma dal 7 al 10 ottobre, a Orlando.

“E’ con grande tristezza che segnaliamo la scomparsa inaspettata di George Peterson, un campione sul palco e fuori”, si legge nel post dell’Olympia. “Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno rispettato e ammirato uno degli uomini più gentili che abbiamo mai conosciuto”.

Peterson era a Orlando, Florida, pronto a salire sul palco nel suo secondo concorso Olympia 212. Le sue storie su Instagram sono state aggiornate l’ultima volta nelle prime ore del 6 ottobre. Peterson non aveva rivelato pubblicamente alcun problema di salute prima della sua morte. Ore dopo le prime notizie sulla morte di Peterson, il suo allenatore Justin Miller ha condiviso i dettagli su Instagram. Secondo Miller, Peterson si sentiva fisicamente e mentalmente forte la notte del 5 ottobre. La mattina dopo, Miller andò all’Amatoriale Olympia pre-giudizio e dopo essere tornato intorno a mezzogiorno EST, non è riuscito a contattare Peterson. Miller ha chiamato una guardia di sicurezza per aprire la stanza di Peterson e lo hanno trovato sdraiato a faccia in giù e “per lo più freddo”.

Nato a New York, Peterson, noto come “Da Bull”, è salito alla ribalta nella divisione Classic Physique. Ha guadagnato la sua carta IFBB Pro vincendo gli NPC Nationals 2016 in quella divisione e ha debuttato come professionista la stagione successiva. La prima vittoria professionale di Peterson è stata al Tampa Pro nel 2017 e nello stesso anno si è classificato terzo alla Classic Physique Olympia. Dopo un secondo arrivo consecutivo tra i primi tre all’Olympia nel 2018, è entrato e ha vinto il concorso Arnold Classic Physique 2019 a Columbus. Peterson ha concluso con un impressionante terzo posto all’Olympia 2019.



