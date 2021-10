Palermo: accordo con Amat per parcheggio bici allo stadio

PALERMO – Accordo tra Palermo FC e Amat per aprire una nuova area parcheggio per le bici per incentivare la mobilità sostenibile. La zona individuata si trova proprio nei pressi del “pallone” accanto allo stadio, dove verrà allestito un deposito biciclette, gestito da personale Amat, in maniera tale da dare la possibilità a tutti coloro che andranno allo stadio in bicicletta di poter lasciare il proprio mezzo in sicurezza pagando 2 euro per tutto il periodo della partita, mentre nel caso di biciclette del servizio di bike sharing il servizio sarebbe gratuito. L’iniziativa verrà presentata domani alle ore 10.30 alla presenza dei vertici di Amat e dell’amministratore delegato della società rosanero, Rinaldo Sagramola.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI