Palermo, la Serie C mai iniziata di Andrea Accardi

La passione di Andrea Accardi per i colori rosanero ha reso il difensore del Palermo un vero e proprio beniamino dei tifosi. Dopo tutta la trafila nel settore giovanile del club di viale del Fante (da annotare le esperienze a Trapani e Modena), il legame tra il calciatore e la piazza siciliana raggiunge l’apice quando, alla rinascita della nuova squadra rosanero, Accardi sposa il progetto del club di Dario Mirri ripartendo dai dilettanti. E’ l’unico calciatore della rosa dell’US Città di Palermo, il club fallito l’anno precedente, che rimane nel capoluogo siciliano per vestire la maglia della città.

Un amore ormai viscerale, già mostrato dal giovanissimo ragazzo originario del quartiere Villaggio Santa Rosalia presente sugli spalti del “Renzo Barbera” quando ancora giocava nel settore giovanile. Dopo l’anno in Serie D, terminato anticipatamente a causa della pandemia da Covid-19, Accardi prosegue nel progetto del Palermo anche con il ritorno tra i professionisti. Una stagione particolare, terminata con l’eliminazione ai plyoff nazionali per mano dell’Avellino. All’inizio dell’attuale campionato, il difensore dei rosanero era ormai pronto a scendere in campo per portare a termine l’obiettivo predisposto anche per l’anno precedente. Dopo aver svolto la preparazione atletica estiva, però, durante la gara amichevole contro l’Enna, Accardi lascia il campo per infortunio.

Inizierà proprio l’otto agosto il lungo calvario del difensore palermitano classe 1995. Due mesi di assenza dal rettangolo di gioco lo hanno portato a non iniziare l’attuale stagione di Serie C. Diverse noie muscolari prima e un’infiammazione al tendine di Achille dopo, hanno condizionato il suo rientro in campo. Una doppia sofferenza per il calciatore rosanero: non poter lottare con i propri compagni durante i primi impegni ufficiali della compagine guidata da Giacomo Filippi. Resta in dubbio il suo rientro per la gara contro il Foggia di domenica 10 ottobre. La sua condizione fisica è ancora da valutare, per evitare di allungare ulteriormente i tempi di recupero. Una cosa è certa, Andrea Accardi non vede l’ora di tornare in campo.



