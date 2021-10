Movida selvaggia: locale senza autorizzazioni, elevate sanzioni

In una delle attività controllate erano in vendita bottiglie in vetro nonostante il divieto

PALERMO – Continua l’attività di controllo della Polizia Municipale nei luoghi della movida. Nel fine settimana gli agenti del nucleo attività produttive hanno controllato tre locali, uno in via Calderai, uno in via Maqueda e l’altro in piazzetta Bagnasco, comminando sanzioni per 10.000 euro ed effettuando le dovute segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.

All’atto del controllo tutti i locali erano aperti al pubblico, con la presenza di numerosi avventori; in due di essi, sebbene vietato dall’ordinanza del sindaco n. 131 del 30/07/2021, erano poste in vendita per asporto, dopo le ore 20.00, bevande in bottiglie di vetro.

Uno dei tre locali sottoposti a controllo è risultato privo di tutti i titoli autorizzativi prescritti per l’attività accertata e il gestore privo dell’attestato di alimentarista. Alla luce di quanto accertato, al titolare sono stati contestati la mancanza della prescritta SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, la mancanza della registrazione sanitaria dei locali e dell’attestato di alimentarista. Si è, dunque, proceduto al sequestro amministrativo cautelare del pubblico esercizio e della cucina/laboratorio, con apposizione dei sigilli, perché privi dei prescritti titoli amministrativi.



