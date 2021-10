Palermo, Rinaudo: “Aziz Touré al Napoli è stata soddisfazione”

PALERMO – “Credo che in questi tre anni ci siano state delle difficoltà, vista la ripartenza dopo il fallimento. Abbiamo iniziato a formare delle squadre e ci siamo strutturati. L’anno scorso con la Primavera abbiamo fatto un buon campionato, con dei ragazzi che erano tra virgolette degli scarti, quelli più strutturati erano andati via”. Questo il pensiero di Leandro Rinaudo, responsabile del settore giovanile del Palermo. L’ex difensore centrale si è anche soffermato sul alcuni talenti lanciati e sul passaggio di Aziz Touré al Napoli: “Corona, per esempio, è aggregato con la prima squadra e anche quest’anno siamo partiti bene con la Primavera – ha detto Rinaudo, presente alla Palermo Football Conference -. Aziz è stata una bella soddisfazione. Lui è arrivato e si è messo subito a disposizione, aveva grande voglia di emergere. Ha mostrato dei valor, delle caratteristiche tecniche e fisiche per farsi notare dalla società partenopea. La valorizzazione dei giocatori è più importante dei risultati, ma senza risultati non si valorizzano i giocatori; sono due aspetti che devono camminare insieme”.



