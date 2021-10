Palermo, Sforzini: “Mi sarebbe piaciuto restare in rosanero”

PALERMO – “Addio al Palermo? Mi sono lasciato molto bene sia con il presidente che con l’intera dirigenza rosanero”. A dirlo è Ferdinando Sforzini, ex attaccante del Palermo, parlando del suo addio al club di viale del Fante dopo la promozione in Serie C nel 2020. Bomber di razza e gol in tutti i modi possibili, il classe 1984 sarebbe voluto restare: “Alla fine di quel campionato ci siamo seduti e io ho dato la mia disponibilità a restare per fare anche un pò da chioccia, senza pretendere nulla – ha sottolineato Sforzini ai microfoni di Mediagol – . Mi rendevo conto di avere già 35/36 anni, ma avevo la convinzione di poter dare qualcosa alla squadra sotto vari punti di vista, nel caso in cui sarebbe servito. Mi ero proposto per avere questo tipo di ruolo, ma la società con sincerità mi ha detto che avrebbero puntato su profili più giovani e quindi ci siamo lasciati in maniera tranquilla e amichevole”.

Il Palermo nelle prime sette gare di campionato ha totalizzato 10 punti, ma il distacco dal Bari è già di sette lunghezza: “Ancora è troppo presto, il campionato è lungo e bisogna avere pazienza e fiducia. Un ambiente positivo e propositivo aiuta anche la squadra, la gente deve essere paziente e stare vicino ai rosanero – ha concluso Sforzini -. Non farei drammi, sono convinto delle ottime potenzialità della squadra rosanero in questa stagione”.



