Pnrr, Casellati: “Parlamento riconquisti la sua centralità”

ROMA – Il Pnrr “sarà l’occasione per il Parlamento di recuperare pienamente la sua centralità e far rientrare nei binari costituzionali il procedimento legislativo”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che aprirà e presiederà il P20, settimo summit dei presidenti dei Parlamenti del G20, dove si aspetta “che si ripeta il miracolo che si è compiuto per i vaccini. Si ripeta quell’unione per difendere il Pianeta nell’interesse del bene comune”.

“Alle Camere, infatti, è attribuito il ruolo strategico di controllare che le riforme per la ripresa economica siano attuate – sottolinea la presidente del Senato – promuovendo anche una semplificazione legislativa che aiuti famiglie, imprese e amministrazioni locali a non essere soffocate da una burocrazia inutile e oppressiva”.



