Provocò incendio boschivo, arrestato piromane 82enne

PIOPPO – I carabinieri della stazione di Pioppo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 82enne monrealese, ritenuto responsabile di incendio boschivo e già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi.

I fatti contestati

L’attività investigativa dei militari dell’arma ha consentito di individuare nell’odierno indagato il responsabile dell’incendio appiccato, il 17 agosto 2020, in località “Casaboli” del comune di Monreale, che divampando per oltre 24 ore ha causato la distruzione di 85 ettari di area boschiva. L’arrestato, è stato ristretto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, il reato di cui risponderà prevede una pena fino a dieci anni di reclusione.



