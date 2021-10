Sintomi di paralisi, confermato poliomielite su bimbo di 18 mesi non vaccinato

Confermato un caso di poliomielite in Ucraina. Si tratta di un bambino di 18 mesi di Rivne Oblast, vicino al confine con la Bielorussia, che è stato ricoverato con “sintomi di paralisi”, a riportarlo è Euronews.

“I genitori avevano deliberatamente rifiutato le vaccinazioni mediche a causa delle loro convinzioni religiose”, riporta Euronews citando il ministero della Salute. La poliomielite è stata debellata in Europa dal 2002 ma già nel 2015 l’Ucraina aveva confermato casi in due bambini – uno di 10 mesi, l’altro di quattro – che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definì come il primo focolaio in Europa in cinque anni.



