Supercoppa, la Top Spin Messina si gioca il trofeo

Manca pochissimo al primo impegno stagionale in Italia della Top Spin Messina Fontalba, reduce dall’esaltante qualificazione alla seconda fase di Champions League. In data odierna, al Palasport di Avenza, con inizio alle ore 18.00, la squadra allenata da Wang Hong Liang affronterà nella Supercoppa maschile 2021 l’Apuania Carrara che ha conquistato l’ultimo scudetto. Una sfida diventata ormai la grande classica del tennistavolo tricolore. Diretta streaming sul canale Youtube della FITeT.

La Top Spin Messina Fontalba è detentrice del trofeo, essendosi aggiudicata le edizioni 2019 e 2020 della Supercoppa. A comporre il roster ci sono il portoghese João Monteiro, al suo terzo anno con questi colori, Marco Rech Daldosso, attuale numero 1 della classifica nazionale individuale, per la quarta stagione consecutiva in organico, e i due nuovi acquisti, l’ucraino Yaroslav Zhmudenko e Matteo Mutti, atleta al quinto posto del ranking italiano, i quali hanno già esordito con la loro nuova maglia nel primo turno di Champions League.

Dopo le ultime combattutissime quanto sfortunate gare della passata stagione, quando la Top Spin incrociò i toscani sia in finale scudetto che nell’atto conclusivo della Coppa Italia, il presidente Giuseppe Quartuccio confida questa volta in un esito diverso: “Siamo pronti per affrontare questa nuova stagione in Italia. I ragazzi ci hanno già regalato la grandissima gioia della qualificazione al turno successivo della Champions League, entrando di fatto tra le migliori 16 squadre d’Europa. Giovedì ci aspetta una partita durissima, conosciamo bene i nostri avversari e sappiamo che hanno allestito, anche in questa stagione, una formazione molto forte. Ho fiducia nei ragazzi e andremo a Carrara per giocarcela alla pari. Spero solo di avere quel pizzico di fortuna che ci è mancata lo scorso anno quando arrivammo agli scontri diretti con alcuni problemi fisici, prima di João Monteiro e successivamente di Andrea Landrieu al quale faccio pubblicamente i miei migliori auguri di pronta guarigione dopo l’intervento alla spalla”.

Apuania Carrara e Top Spin Messina Fontalba si affronteranno, con in palio l’assegnazione della Supercoppa, secondo la formula di gioco denominata Swathling che prevede lo svolgimento di un massimo di 9 singolari (l’incontro terminerà al raggiungimento di cinque punti da parte di una delle due squadre), da disputarsi su due tavoli uguali, con partite in contemporanea. Nel momento in cui una delle due squadre dovesse collezionare quattro punti l’incontro proseguirà sul tavolo 1.

Si giocherà in base allo schema sotto indicato:

Primo turno – 1^ singolare: A vs X Tavolo 1; 2^ singolare: B vs Y Tavolo 2

Secondo turno – 3^ singolare: C vs Z Tavolo 1; 4^ singolare: B vs X Tavolo 2

Terzo turno – 5^ singolare: A vs Z Tavolo 1; 6^ singolare: C vs Y Tavolo 2

Quarto turno – 7^ singolare: B vs Z Tavolo 1; 8^ singolare: C vs X Tavolo 2

Quinto turno – 9^ singolare: A vs Y

L’impegno in Supercoppa Italiana precederà il debutto nella Serie A1 2021/2022. Domenica 10 ottobre, alle ore 10.15, la Top Spin Messina Fontalba sarà di scena ancora in Toscana per giocare contro Il Circolo Prato 2010 nella prima giornata di campionato.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI