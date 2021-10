Vaccinazioni al Maria Eleonora Hospital: “Vorremmo ripeterlo ogni venerdì”

PALERMO – La campagna vaccinale a Palermo non conosce sosta. I medici ed infermieri della struttura commissariale, come spesso accaduto, andranno porta a porta per vaccinare i più deboli.

Lo stesso accadrà domani al Maria Eleonora Hospital. Dalle ore 9 alle ore 16 una squadra di medici ed infermieri della struttura commissariale vaccinerà persone con gravi immunodeficienze, malati oncologici, ultraottantenni e altri pazienti dell’ospedale in target per la terza dose. Sarà anche possibile, per chi non le ha ancora ricevute, sottoporsi alla prima o seconda dose.

L’invito ad aderire a questa nuova giornata di vaccinazioni di prossimità, con i medici della Fiera del Mediterraneo che escono dall’hub per raggiungere gli utenti, è esteso non solo ai pazienti del Maria Eleonora Hospital ma anche ai loro familiari e, in generale, a tutti i cittadini che si vorranno prenotare dalla piattaforma della Fiera del Mediterraneo al seguente link: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/182.

“Un appuntamento che vorremmo ripetere ogni venerdì, alla stessa ora, in modo da garantire una copertura vaccinale più ampia possibile a tutte le persone attualmente ricoverate nella struttura, come stiamo facendo già con altre realtà sanitarie – ha dichiarato il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Da quando ha avuto via libera la somministrazione delle terze dosi, iniziando prima con le dosi addizionali e poi con le dosi booster, abbiamo già coinvolto centinaia di persone, andando a somministrare vaccini a domicilio in tutti i centri dialisi della città e in una serie di strutture sanitarie. L’obiettivo è mettere al sicuro in primis i fragili, cioè coloro che, contagiandosi, correrebbero i rischi più gravi”.



