Meteo, allerta gialla della Protezione civile su tre province siciliane

PALERMO – La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi, 8 ottobre, alle 24 di domani, 9 ottobre. Per la giornata di domani è previsto su parti delle province di Palermo, Messina e Trapani un livello di allerta “gialla”.

L’avviso della Protezione civile

In particolare, si legge nell’avviso, si prevedono “precisazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI