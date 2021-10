Alma Patti, la Serie A2 comincia tra le mura amiche

PATTI (ME) – Con l’obiettivo di sfruttare il fattore casa l’Alma Basket Patti apre la stagione numero due in Serie A2 Lega Basket Femminile, ospitando al PalaSerranò l’Amatori Pallacanestro Savona di coach Roberto Dagliano. “Sia per noi che per loro sarà un incontro “al buio” – spiega coach Mara Buzzanca – tolta Zanetti, poco sappiamo della lunga Hristina Tyutyundzhieva, mentre il resto del gruppo proviene dall’esperienza in Serie B. Vogliamo sfruttare il fattore campo, spinte dal ritorno secondo capienza dei nostri tifosi, e giocare per iniziare a capire come gira davvero la squadra”. Alma Basket Patti contro Amatori Pallacanestro Savona sarà diretta da Alice Foti e Andrea Parisi di Catania. Palla a due alle ore 16. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Alma Basket Patti con l’assistenza tecnica di Davide Benedetto e Valeria Orlando, telecronaca di Chiara Borzì.



