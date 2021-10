Arnas Garibaldi, chi sono i nuovi dirigenti

CATANIA – Sono sette i dirigenti dell’azienda ospedaliera Garibaldi di Catania che hanno firmato il loro contratto d’incarico in diversi settori amministrativi dell’Arnas. I nuovi responsabili di struttura semplice sono: Francesco Alcamo, per l’Internal audit; Mario Bisignano, per il servizio Informatico aziendale; Valentina Russo, per Prevenzione e protezione; Giusy Russo, per Formazione; Carmelo Ferrara, per Affari legali; Alfredo Amico, per l’Energy manager;. Giuseppe Murolo, per l’Internazionalizzazione e la ricerca sanitaria.

“Durante il mio mandato – ha detto il direttore generale Fabrizio De Nicola – questa direzione strategica ha dedicato grande attenzione alle risorse umane, cercando sempre di alzare l’asticella e costruire un tessuto connettivo logico e sistematico, in linea con la tradizione e le aspettative del territorio. Sono convinto – ha aggiunto De Nicola – che a fare la fortuna di un’azienda sono innanzitutto le persone, gli uomini e le donne che la compongono. Questo vale per tutti i settori e per tutti i livelli, dove serve competenza, capacità di comunicazione e il senso di appartenenza”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI