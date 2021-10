Catania, vaccini porta a porta al via da lunedì

In partenza nelle circoscizioni la campagna di prossimità dell'Asp per l'immunizzazione

CATANIA – Undici appuntamenti in programma per il programma di vaccinazione di prossimità nelle circoscrizioni. Lunedi, dalle 9 alle 14, la struttura mobile dell’Ufficio emergenza Covid sarà in piazza della Repubblica.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con il comune di Catania, d’intesa con i consigli circoscrizionali, rientra nell’ambito delle attività promosse dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute. Per l’avvio del “tour vaccinale” nei quartieri, lunedì alle 9.30, saranno presenti il sindaco, Salvo Pogliese, il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, e l’assessore comunale alla Sanità, Giuseppe Arcidiacono.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI