ROMA – “In Romania e nell’Europa dell’est si sta assistendo ad un nuovo picco di infezioni in parte per la scarsa copertura vaccinale, e c’è una forte presenza mediatica di personaggi che mettono in dubbio l’efficacia dei vaccini”. Così in conferenza stampa il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

“Possibile l’adizione di misure sulla Romania”

“In Romania non c’è un problema di mancanza di vaccini ma di accettazione da parte popolazione. Se l’incidenza in Romania continuasse a mantenersi cosi elevata dovremmo valutare l’opportunità di prendere delle misure”.

