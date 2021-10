Catania – Un pregiudicato positivo al Covid dal 2 ottobre scorso al Covid 19 e’ stato trovato in giro per strada da agenti delle Volanti della Questura nel popoloso rione Librino di Catania ed e’ stato denunciato in stato di liberta’ per epidemia colposa.



