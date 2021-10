Cus Catania: al via la stagione di basket, esordio con Gravina

CATANIA – Un nuovo campionato. Una nuova stagione, che speriamo tutti indichi anche il ritorno alla normalità, dopo due annate segnate in modo consistente dal Covid. Il Cus Catania Basket è la prima squadra cusina a tuffarsi nella nuova stagione. Parteciperà alla neonata Serie C Gold ed esordirà in trasferta ma su un campo che conosce benissimo e in un derby storico. I ragazzi allenati da coach Marletta saranno in scena difatti domani, sabato, alle 18.30 in casa dello Sport Club Gravina che ospita le sue partite interne al PalaCus della Cittadella universitaria. I cusini invece giocheranno le proprie gare casalinghe al PalaArcidiacono (la prima sul parquet amico sarà il 16 ottobre alle 18 con l’Orlandina).

Le squadre della serie C Gold di Sicilia e Calabria sono state divise in due gironi da 7. Il CUS fa parte del girone azzurro che comprende anche Sport Club Gravina, Orlandina Lab, Green Basket Palermo, Or.Sa. Barcellona, Basket School Gela e Svincolati Milazzo. Gare di andata e ritorno. Da gennaio una seconda fase “ad orologio” con partite in cui si affronteranno le squadre dell’altro girone, il bianco (composto da squadre messinesi e calabresi). Gli incroci (gare di sola andata) avverranno sulla base della posizione in classifica ottenuta nel girone iniziale. Al termine della seconda fase, classifica definitiva delle 14 partecipanti. Le prime otto accederanno ai playoff (la vincente sarà promossa) mentre le altre faranno i play out che sanciranno una retrocessione.

Qualche cambiamento e qualche ritorno in casa CUS. Intanto, c’è la novità in panchina, con la squadra affidata a Paolo Marletta. Fra i nuovi volti, Alberto Saiz, Nikolas Susa e Mario Garozzo. Fra i ritorni, Aronne Alescio, Ruggero Elia.

ROSTER

Alberto Saiz #22 (4-5)

Eugenio Cuccia #6 (4)

Gabriele Vasta #4 (1)

Ferdinando Arcidiacono #3 (1-2)

Federico Lo Faro #0 (2-3)

Nikolas Susa #11 (4-5)

Mario Garozzo #16 (2)

Andrea Pardo #8 (3)

Aronne Alescio #13 (2-3)

Daniele Pocina #17 (2)

Brahima Sidibe #15 (4-5)

Ruggero Elia (2)

Giuliano Raciti (3-4)

Matteo Giuffrida (2)

Enrico D’Agata (1)

Andrea Balbo (1-2)

Giuseppe Barberi (4)

Federico Arcidiacono (1-2)

Legenda ruoli: 1. play 2. guardia 3. Ala piccola 4. Ala forte 5. Centro

STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE

Paolo Marletta (capo allenatore)

Daniele Balbo (assistente allenatore)

Giovanni Giustino (preparatore atletico)

Gaetano Russo (responsabile di sezione)

Vincenzo Alfrè (direttore sportivo)

Michelangelo Sangiorgio (dirigente)

Franco Mauceri (dirigente)

LE PAROLE DEL RESPONSABILE DI SEZIONE GAETANO RUSSO: “Il nostro obiettivo è fare crescere i ragazzi e lavorare anche con gli studenti universitari. Ci ritroviamo a rappresentare la città di Catania e questo, da un lato ci rende orgogliosi e dall’altro ci responsabilizza. Cercheremo di fare la nostra bella figura. Naturalmente speriamo sempre di trovare qualcuno a Catania che voglia investire nel basket per portarlo a grandi livelli in modo da dare la possibilità ai ragazzi che escono dal nostro vivaio di riuscire un giorno a giocare a livelli superiori senza bisogno di andare al Nord, nel frattempo continuiamo a portare avanti il nostro lavoro che rispecchia i valori che il CUS porta avanti da sempre”.



