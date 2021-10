Disagi in città a causa della pioggia: strade allagate e traffico impazzito

PALERMO – Il maltempo continua a colpire la Sicilia, in modo particolare il capoluogo. Nella notte numerosi acquazzoni si sono abbattuti sulla città allagando numerose strade, causando notevoli disagi alla circolazione come accaduto in piazza Alcide De Gasperi dove l’acqua non è riuscita a defluire correttamente.

I disagi si sono registrati anche per i 180 passeggeri del volo Pisa-Palermo che, dopo 45 minuti di sorvolo soprattutto l’aeroporto Falcone e Borsellino si sono visti dirottati nello scalo di Catania e hanno dovuto raggiungere il capoluogo in pullman.

Questa mattina, invece, mentre i palermitani raggiungevano i luoghi di lavoro o accompagnavano i figli a scuola, si sono registrati numerosi rallentamenti a causa della grande molte di automobili presenti lungo le carreggiate e delle strade allagate, che non hanno permesso la regolare circolazione.

Numerose sono state anche le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco, che hanno aiutato gli automobilisti rimasti intrappolati all’interno delle loro auto.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI