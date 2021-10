Emergenza rifiuti, a San Giovanni Galermo parte il porta a porta

Differenziata e raccolta rifiuti, interviene il presidente del quarto Municipio, Erio Buceti, che chiede un cambio di passo. La nota: “L’emergenza rifiuti di queste ultime settimane fa immediatamente capire come sia quanto mai necessario un cambiamento di rotta nella raccolta della spazzatura a Catania. Grazie all’attività del presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti, e del resto del consiglio della IV municipio, in piena sinergia con la Direzione Ecologia del comune di Catania dal prossimo 1° novembre partirà a San Giovanni Galermo la raccolta porta a porta in tutto il quartiere”.

“Per tutti noi questo rappresenta una svolta importante- afferma Buceti- soprattutto se consideriamo che questo territorio ha sempre dovuto far fronte alla piaga legata al proliferare delle discariche abusive. Spazzatura su spazzatura che, con l’emergenza di queste ultime settimane, veniva poi data alle fiamme con grosso rischio per la salute pubblica. La raccolta porta a porta- prosegue Buceti- è il risultato di un piano che prevede il pieno coinvolgimento dei residenti della zona finalizzato ad avere un territorio più vivibile e pulito. A questo proposito desidero ringraziare il Sindaco Salvo Pogliese, la Direzione all’Ecologia, l’assessore Cantarella, la Dusty e il geometra Fiscella per quanto tempestivamente fatto su volontà del sottoscritto e del consiglio del IV municipio”.



