CATANIA – Carabinieri della stazione Piazza Dante di Catania hanno denunciato tre persone per accensioni ed esplosioni pericolose. Sono accusate di avere fatto esplodere una batteria di fuochi d’artificio in via Idria per un “Baby shower”, festeggiare la notizia del prossimo arrivo di una bambina in casa di un amico del quartiere. (ANSA).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI