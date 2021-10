Il gravissimo incidente di Linate 20 anni fa: cosa accadde – FOTO

MILANO – Venti anni fa il disastro aereo all’aeroporto di Milano Linate in cui persero la vita 118 persone. È stata la tragedia aerea con il più alto numero di vittime in Italia. Un Cessna Citation CJ2 privato, è entrato erroneamente nella pista di decollo principale e venne investito da un McDonnell Douglas MD-87 in fase di decollo che poi si schiantò contro un edificio e si incendiò.

Per il disastro aereo, che fu provocato da una serie di concause come l’errore umano dei piloti e dei controllori di volo e dalla mancanza di segnaletica nel vecchio aeroporto di Linate, andarono a giudizio per concorso in disastro colposo undici persone. Gli imputati erano una serie di responsabili dell’Enav, dell’Enac e della Sea. In otto furono condannati a pene tra i 2 anni e 8 mesi e i 6 anni e sei mesi. Tre furono assolti. L’indulto del 2006 fece scendere tutte le pene dei condannati a tre anni. La sentenza fu confermata dalla Corte di Cassazione. Nel 2001 nacque il “Comitato 8 ottobre per non dimenticare”, che riunisce i familiari delle 118 vittime e ha l’obiettivo di sensibilizzare la collettività sul tema della sicurezza aerea.

Una tragedia della quale “vogliamo tenere viva la memoria – dice il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo – continuando ad assicurare tutta la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e mantenendo alto l’impegno affinché vicende drammatiche come questa non si ripetano. Ringrazio il Comitato 8 Ottobre, fondato dai parenti delle vittime, per la costante attività di sensibilizzazione e per le importanti iniziative culturali portate avanti negli anni, su un tema cruciale per il trasporto aereo quale quello della sicurezza. Gli aeroporti italiani che questa mattina, accogliendo l’invito di ENAC, hanno ricordato il disastro con un minuto di silenzio, confermano il loro impegno a garantire, insieme a tutti gli operatori del settore, la sicurezza del trasporto aereo”.



