Operaio cade in una vasca e muore: inchiesta per omicidio colposo

ANDRIA. – Un operaio è morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un’azienda di Andria (Barletta-Andria-Trani). L’incidente è avvenuto ieri sera. A quanto si apprende, l’operaio è stato prima soccorso dai colleghi e subito dopo dal personale del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Aperta un’inchiesta a carico di ignoti. L’ipotesi di reato è omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Non è chiaro se l’operaio sia caduto in una vasca per la preparazione del vino o di sughi pronti. A dare l’allarme sono stati i colleghi della vittima che avrebbero provato a rianimare il 30enne con un massaggio cardiaco. Quando i medici del 118 sono arrivati, però, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Sono intervenuti anche gli uomini dello Spresal per accertare la posizione lavorativa della vittima che – da prime verifiche – sembrerebbe essere regolarmente assunta.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI