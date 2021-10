Referendum contro il green pass, raccolta firme a Termini Imerese

TERMINI IMERESE (PA) – Negli uffici Comunali di via Garibaldi a Termini Imerese fino al 19/10/2021 sarà possibile procedere alla sottoscrizione dei moduli per la raccolta firme per il referendum “No green pass”.

I cittadini interessati alla sottoscrizione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, potranno rivolgersi agli Uffici preposti di via Garibaldi (ex Caserma La Masa), previo appuntamento, telefonando allo 091.81.28.258, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.



