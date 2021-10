Sullo: “I numeri parlano chiaro, subiamo diverse rimonte”

“La squadra ha lavorato bene, le critiche fanno parte del nostro lavoro quando non fai risultato. Va analizzato il tutto chiaramente. Il Monterosi è un’ottima squadra, ci sono calciatori di livello. Se ragioniamo per il numero di abitanti facciamo un errore enorme, stiamo parlando di una squadra ben costruita con alcuni giocatori sopra al medio livello. Noi dobbiamo affrontare tutte le partite pensando che siano alla nostra portata e rispettando gli avversari, è un campionato equilibrato”. Inizia così la conferenza stampa di Salvatore Sullo, allenatore dell’ACR Messina, alla vigilia della gara contro il Monterosi in programama il 9 ottobre alle ore 17.00.

Il tecnico dei peloritani ha poi approfondito anche la settimana di lavoro dopo la sconfitta contro il Foggia: “Si lavora sotto tutti i punti di vista. La partita di Foggia ci ha lasciato psicologicamente con l’amaro in bocca, non meritavamo di subire quel risultato. Ogni partita si vince con tutto, domani sarà una partita di duelli in campo. La voglia di vincere il proprio duello sarà fondamentale per l’esito della gara. Il fatto di soffrire durante una partita ci sta. E’ chiaro che i numeri parlano chiaro, noi abbiamo subito diverse rimonte e lì dobbiamo migliorare. La gara di Foggia ha visto i pugliesi avere un inizio importante. Cambio modulo? Nel secondo tempo di Foggia siamo passati al 4-3-3, avevamo lavorato in settimana. Lavoriamo sempre a qualcosa di diverso, anche a partita in corso. In base a quella che è la gara e i momenti della gara cerchiamo di mettere in pratica quello su cui lavoriamo”.



