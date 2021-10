Violate le norme anticovid a Palermo: multe e denunce

La serata era animata da due dj in consolle. Sequestro amministrativo per gli apparecchi musicali

PALERMO – Multe e denunce per non aver rispettato le norme anticovid. Questo è quanto combinato, dopo un sabato sera danzata, al titolare di un locale di via Lanza di Scalea a Palermo.

I controlli eseguiti dai carabinieri della stazione di San Filippo Neri e dagli agenti della polizia municipale, che hanno accertato il mancato rispetto della distanza personale di un metro né il rispetto dell’obbligatorietà dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) per quanto riguarda sia gli avventori, sia il personale dipendente.

All’interno del locale sono stati trovati decine di clienti che non rispettavano il distanziamento e non indossavano la mascherina nel corso di una serata con tanto di musica animata da due dj alla consolle. Tutto senza alcuna autorizzazione.

Oltre alla sanzione di 900 euro e la denuncia è scattato il sequestro amministrativo per 5 giorni a 10 apparecchi musicali, casse, consolle e mixer.

Alla luce di quanto accertato, al titolare sono stati contestati, altresì, la mancanza della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso e, considerato che sia gli avventori sia il personale dipendente si trovavano in una struttura al chiuso, il mancato rispetto delle norme inerenti la distanza interpersonale e l’obbligatorietà dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).



