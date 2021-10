Akragas, ingaggiati David Biancola e Salvatore Treppiedi

AGRIGENTO – La Società è lieta di annunciare due importanti e graditi ritorni in casa Akragas. Il direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha infatti concluso l’accordo per portare Salvatore Treppiedi e David Biancola in biancoazzurro. Si tratta di due calciatori di assoluto spessore agonistico e valore tecnico che vanno a rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Giuseppe Anastasi per un campionato di vertice, come nei piani della Società della Presidente Sonia Giordano e del Direttore generale Giuseppe Deni. Salvatore Treppiedi è un centrocampista, classe 94, originario di Canicattì in provincia di Agrigento. E’ alto un metro e 84 centimetri ed è reduce da una buona stagione con la maglia del Licata in Serie D. Treppiedi ha giocato con l’Akragas nella stagione 2019/2020 ed è stato premiato come miglior centrocampista del campionato di Eccellenza. Poi la breve parentesi alla Nissa sempre in Eccellenza ed il successivo trasferimento al Licata in Serie D. In passato ha anche indossato le maglie di Canicattì, Mussomeli, Sancataldese, Gela e Viareggio.

Il ds Cammarata con David Biancola

David Biancola è un terzino destro ma per le sue caratteristiche tecniche è in grado ricoprire tutti gli altri ruoli della difesa. E’ originario di Porto Empedocle, nell’Agrigentino, è nato nel 1998 ed è altro un metro e 74 centimetri. Arriva dalla Pro Favara dopo l’esperienza nel Canicattì, sempre nel campionato di Eccellenza. Nella stagione 2019/2020 ha indossato, con ottimi risultati, la maglia dell’Akragas nel campionato di Eccellenza. Biancola, nonostante la giovane età, ha un curriculum sportivo importante per aver giocato anche in Serie C e Serie D con le maglie di Bisceglie, Catania, Acr Messina e Locri.



