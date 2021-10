Catania-Juve Stabia: rossazzurri a caccia del bis

CATANIA – Ringalluzzito dal tonificante successo a Picerno, il Catania tornerà domani a calcare l’erba del “Massimino” in occasione del difficile match contro la quotata Juve Stabia. Pur non rientrando nel lotto delle super favorite per la vittoria finale del campionato, la formazione allenata dall’esperto Walter Novellino è certamente tra quelle meglio attrezzate per ben figurare in questo torneo. La partenza non è stata roboante ma, almeno sulla carta, gli stabiesi vantano una cifra tecnica superiore rispetto ai rossazzurri.

Nell’ultimo turno giocato, le “vespe” hanno impattato sul loro campo con il Palermo e scenderanno ai piedi dell’Etna col preciso intento di recuperare punti pesanti. Il Catania, dal canto suo, spera di dare immediato seguito alla seconda vittoria stagionale che, soprattutto sotto il profilo morale, potrebbe aver prodotto benefici effetti sulla squadra. Peraltro, mister Baldini potrà nuovamente disporre dell’esuberante Russini (che, come il tecnico, ha scontato la squalifica) e – probabilmente – anche di Ceccarelli che è reduce da tre settimane di stop forzato per infortunio mentre sarà assente Calapai fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Al suo posto dovrebbe giocare Albertini, sostituto naturale nel ruolo di esterno destro, ma non sono escluse eventuali, altre alchimie tattiche da parte dell’allenatore etneo mentre Pinto giocherà a sinistra.

Novità potrebbero palesarsi anche in mezzo al campo dove Maldonado, piuttosto in ombra nelle sue ultime performance, sembra in procinto di cedere il passo al giovane Cataldi o lo stesso Biondi in affiancamento a Greco e Rosaia o Provenzano. In attacco, scontata la riconferma dell’ottimo Moro al centro dell’attacco con Russini e Russotto (o Ceccarelli) in affiancamento. Un ruolo importantissimo, nel match contro la Juve Stabia, sarà rappresentato dall’apporto del pubblico che si prevede più numeroso rispetto alla precedente gara casalinga quando i rossazzurri ospitarono la Turris. La gara di domani pomeriggio (inizio alle 17.30) presenta indubbiamente un non indifferente quoziente di difficoltà ma i volenterosi ragazzi in casacca rossazzurra sono pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo per strappare un risultato importante. Sperando, poi, che a questo segua (nella giornata di lunedì) un’indispensabile e definitiva schiarita societaria!



