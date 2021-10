Virlinzi, giù le saracinesche: chiude storico negozio

VIA UMBERTO

CATANIA – Chiude lo storico negozio Virlinzi in via Umberto ad angolo con piazza Iolanda. Quest’anno sarebbero stati i cento anni di attività.

Saracinesche abbassate

Giù le saracinesche del negozio dall’insegna arancione. Alcuni cartelli di carta attaccati alle vetrine dell’attività commerciale ormai chiusa indicano la chiusura e lo spostamento della stessa in viale Ulisse dove insiste un altro esercizio commerciale dello stesso gruppo.

La memoria

“Scendere da casa un giorno qualunque e trovare, appiccicati alle vetrine, dei piccoli foglietti di carta che indicano la chiusura e lo spostamento dell’attività lascia un po’ di sgomento – dice Corrado Tabita Siena, segretario generale dell’USB lavoro privato e residente proprio vicino alla storica attività. Sono anni che assistiamo allo svuotamento commerciale di una delle zone storiche della città, appunto, la via Umberto”.

La zona si svuota

“La chiusura di tante attività commerciali di via Umberto ha prodotto, negli anni, un impoverimento del tessuto socio-economico del territorio – continua Corrado Tabita Siena. Questa chiusura sorprende i lavoratori che dopo diversi decenni di attività svolta all’interno dello storico negozio di via Umberto si ritrovano con poche certezze sul loro futuro”. Si chiede se continueranno la loro attività lavorativa, il sindacalista, se per loro è prevista la Cassa integrazione o vi sia alcune certezza occupazionale. “Interrogativi – continua – che porremo all’attenzione dell’azienda Virlinzi Spa a breve”.

La storia

L’azienda Virlinzi, specializzata nel commercio di ferramenta e di legname, si trasferisce a Catania, da Enna, nel 1944 e nel 1959 diventa la “F.lli Virlinzi”, oggi “Virlinzi Spa”. L’attività dell’azienda partita da Enna, negli anni, passa a settori che toccano i mercati farmaceutico, quello siderurgico, immobiliare e nell’import-export arrivando a quello della viticoltura, adesso, con la produzione di vini alle pendici dell’Etna.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI