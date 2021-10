L’ACR Messina cade al “Franco Scoglio” contro il Monterosi

MESSINA – Arriva la quarta sconfitta consecutiva per l’ACR Messina di Salvatore Sullo. Allo stadio “Franco Scoglio”, il Monterosi supera la compagine peloritana con il risultato finale di 3-1. La sfida valida per l’ottava giornata del girone C di Serie C ha messo alle corde la squadra giallorossa che resta così terzultima a quota 5 punti in classifica.

Il primo marcatore di giornata è Costantino, che sigla il vantaggio per la squadra laziale al minuto numero 31. Al 42′ riporta il risultato in parità Adorante, che permette così all’ACR Messina il rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo senza essere in svantaggio. Nella ripresa, passano poco più di dieci minuti dopo il rientro in campo e il club guidato da mister D’Antoni passa di nuovo in vantaggio grazie al gol di Polidori. La parola fine al match del “Franco Scoglio” la mette Mbende, che al 75′ sigla il definitivo 3-1.

Per la squadra di Salvatore Sullo la situazione adesso inizia a complicarsi. Dopo le diverse rimonte subite durante le gare precedenti, oggi il club peloritano racimola la quarta sconfitta consecutiva senza mai passare in vantaggio. Pur essendo ancora all’ottava giornata di campionato, servirà una reazione decisa per riportare l’ACR Messina sui binari giusti.



