Meta Catania: domani esordio contro Ciampino Aniene

CATANIA – Tutto pronto per la prima di campionato. Rifinitura e partenza per Roma Meta Catania Bricocity Head coach Ramiro non lascia nulla al caso e dopo un discorso importante alla squadra, spazio al pallone e alla cura dei dettagli prima della sfida di domani contro Ciampino Aniene.

“La squadra è pronta – afferma coach Ramiro – ci siamo allenati bene e adesso dobbiamo far parlare il campo. La prima non è mai facile, ma noi dobbiamo rispondere presente. apllicazione e concentrazione ingredienti fondamentali contro un avversario che si è rafforzato molto”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’argentino, il difensore Francisco Taliercio: “Conosco bene l’ambiente romano e Ciampino Aniene è una formazione solida e con ottime individualità. Un campo non facile ma ci siamo preparati bene per portare punti pesanti. Abbiamo fatto un ottimo pre campionato e sappiamo cosa vuole da noi il mister. Domani faremo il massimo”.

Tutti abili e arruolabili i rossazzurri che partiranno questo pomeriggio per il ritiro romano. Tanta attesa e voglia di ricominciare per i vice campioni d’Italia. Ciampino Aniene C5 vs Meta Catania Bricocity andrà in scena domani a partire dalle ore 15 con diretta streaming sul sito futsaltv.it e su Sestarete canale 215 del digitale terrestre.



