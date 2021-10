Minaccia la ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

PALERMO – Non è bastato il divieto di avvicinamento alla ex convivente disposto dall’autorità giudiziaria nei sui confronti. In preda all’alcol, un pregiudicato di 48 anni si è presentato sotto casa della ex, minacciandola di morte con un coltello. La donna, terrorizzata, ha chiesto aiuto al 112. Immediatamente sono giunti i Carabinieri che hanno sorpreso l’uomo, ancora in possesso del coltello.



