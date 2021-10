Palermo-Foggia, biglietti in vendita: “Barbera” aperto al 50%

PALERMO – In seguito alla firma del decreto ministeriale che istituisce la zona bianca in Sicilia a partire da sabato 9 ottobre, è aperta la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Foggia, pervista per domenica 10 ottobre alle 17.30 allo stadio Renzo Barbera.



A partire da oggi alle 14.00, sono in vendita sul circuito Vivaticket i biglietti per i settori Curva, Gradinata e Tribuna.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 17:15 di domenica 10 ottobre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera



Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

INTERO

Curve: €10



Gradinata: €20

Tribuna Laterale: €30

Tribuna Centrale: €40

Tribuna Centralissima: €60

RIDOTTO: Donne, Over65 (nati entro il 31 dicembre 1955), Under18 (nati dall’1 gennaio 2003)

Curve: €8



Gradinata: €16

Tribuna Laterale: €24

Tribuna Centrale: €32

Tribuna Centralissima: €48



Si ricorda che, in virtù delle concessioni attualmente in vigore in zona bianca, ai 2500 posti disponibili allo stadio Renzo Barbera per i tifosi rosanero abbonati della stagione in corso, si aggiungono i posti vendibili come biglietti singoli fino al raggiungimento del 50% della capienza dello stadio.



Secondo la normativa vigente, l’accesso allo stadio in qualsiasi settore è sempre consentito unicamente ai soggetti muniti di uno dei seguenti titoli:

– Certificazione verde Covid-19 (Green pass)

– Certificazione di tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento

– Certificazione di avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi rilasciata dalla struttura sanitaria locale di riferimento

– Certificazione di avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni

L’uso della mascherina rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI