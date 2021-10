Pnrr, l’assessore: “Non ci sono le condizioni per accedere ai fondi”

PALERMO – Non ci sono le condizioni per accedere ai fondi del Pnrr nel settore della gestione delle risorse idriche nella Regione siciliana. L’allarme viene dall’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri, che ha partecipato al secondo Tavolo di lavoro Act Tank Sicilia, la piattaforma permanente promossa dal Forum Ambrosetti, con la partecipazione dei vertici imprenditoriali e istituzionali della Regione Siciliana e che si è tenuta a Gela.

“Mi sto confrontando con numerose emergenze in Sicilia. I dati servono per far riflettere: non c’e’ una governance del settore che sia idonea a cogliere queste opportunità. Ancor prima di parlare di competenze e responsabilità, occorre capire la struttura regionale”, ha detto l’assessore Baglieri che sottolinea un “grave problema” per la Regione: “scontiamo il fatto che purtroppo il capitale umano della Regione si e’ depauperato. Ci sono stati dei pensionamenti, non abbiamo giovani, l’età media è molto elevata, quindi c’e’ un problema di competenze. Non abbiamo le risorse. Quindi si lavora con estrema difficolta”. Si sta cercando di digitalizzare alcuni processi. Una sfida per la P.A. della Regione”.



